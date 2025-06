Građani će najkasnije do 4. avgusta morati da uklone spoljnu jedinicu klime sa stambenih objekata. Ukoliko to ne učine, od visine kazne verovatno će se mnogima zavrteti u glavi.

- Sve postojeće zgrade do trenutka izmene Zakona o planiranju i izgradnji koji je stupio na snagu 3. avgusta 2023. godine, dele se u tri kategorije objekata. Prva su zgrade javne namene koje se nalaze u granicama nepokretnih kulturnih dobara ili njihovoj zaštićenoj okolini. Vlasnicima je dat rok od 2 godine da uklone spoljne jedinice sa uličnog dela fasade - kaže on.

On kaže da je za vlasnike koji su pravna lica kazna od 50 do 100 hiljada dinara, dok će fizička lica rizikovati kaznu od 25 do 50 hiljada dinara.