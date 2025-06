Testiranje je trajalo od 9 do 11 sati, a rešenja testa možete pogledati na sajtu Kurira.

Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić izjavio je da će preliminarni rezultati završnog testa, koji su učenici osmih razreda osnovnih škola danas počeli da polažu, biti objavljeni do 27. juna, a raspored učenika po srednjim školama 5. jula.

"Preliminarni rezultati biće objavljeni i oglašeni do 27. juna, do 8.00 sati ujutru. Nakon toga su 27. i 28. prvostepeni i drugostepeni prigovori, 30. juna su konačni rezultati, 1. i 2. jula su liste opredeljenja i 5. jula je ono što svi najviše čekaju, a to je mesto raspodele, odnosno u koje škole su osmaci raspoređeni na osnovu rezultata sa završnog ispita i školovanja", rekao je Pašić.