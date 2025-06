U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, a temperatura će se kretati od 21 do 36 stepeni.

Do četvrtka 26. juna, očekuje se toplo i veoma toplo vreme sa temperaturama, i jutarnjim i dnevnim, koje će biti iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Najviša dnevna temperatura u utorak i sredu u većini mesta kretaće se od 32 do 37 stepeni, a u četvrtak od 36 do 39 stepeni.