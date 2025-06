Gledaju filmove o James Bondu i onda zovu nas i misle da mi možemo sve. Kažu nam: "možete vi da pristupite preko satelita, maltene da mu uđete u telefon, kako ne možete?"

Slušaj vest

Crnogorski televizijski, filmski i pozorišni glumac nedavno se našao u centru skandala, kada se teretio za krivično delo neovlašćenog zvučnog snimanja i prisluškivanja. Za ovo delo je predviđena kazna zatvora do tri godine, ali je kaznena prijava protiv njega odbačena.

Iako su se, sve donedavno, moderne tehnike praćenja - prisluškivanje i snimanje razgovora uglavnom dovodilo u vezu sa filmskim trilerima, čini se da su moderne tehnologije toliko napredovale, da danas može da vas prisluškuje aposlutno ko god želi. Ili, ipak ne može.

Gosti koji su u emisiji "Puls Srbije" govorili o ovoj temi bili su Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta "Novi ljudi ljudi-nova snaga Srbije", Nikola Novak, detektiv, a u program se uključila i Jasmina Ana, spisateljica.

Foto: Kurir Televizija

Marković ističe da u slučajevima preljube ili prostitucije sud prihvata samo konkretne dokaze poput snimaka fizičkog kontakta, dok slike nemaju pravnu težinu.

- Gde postoje potpisi za predbračne ugovore, onda se tu strogo gledaju ta pravila. Ljudi koji se vole uvek na neki način pokušavaju da snime jednog drugog, pogotovo kad je puno ljubomoran muž, ljubomorna žena, plate to ljudima kao što je moj sagovornik preko puta i onda se snimaju. Ovde ima toga. Kad nekoga volite previše, onda vidite da se nešto događa kod partnera, neke promene. Nemojte verovati slikama, pravi dokaz vam je kad su zajedno spojeni u sobi, uhvaćeni - kaže Marković i dodaje:

- E to je dokaz da su bili zajedno. Sve ostalo, slikali ga tamo, slikali ga vamo, poljubili se, to je možda drugarski poljubac, to ništa ne znači, jer to nije dokaz na sudu. To sam rekao i u vezi prostitucije, kako je teško kolegama kod nas ovde da dokažu na sudu da su se bavili tim. Ali ovde, dogod nema fizičkog kontakta, snimaka konkretnog, to pada u vodu na sudu.

Novak objašnjava da su vizuelni dokazi najubedljiviji, ali da danas sve više ljudi pokušava da koristi prisluškivanje zbog dostupnosti tehnologije, iako često imaju nerealna očekivanja:

Foto: Kurir Televizija

- To je staro obavešteno pravilo: ono što oči vide, to je informacija. Jer vi kad gledate ovako sa strane, može da bude nešto da izgleda kao da ima nešto, u stvari neki bezrazložni flert. I uvek oni mogu da se vade, "pa to je bila drugarica, samo sam prošao". A prisluškivanje je od uvek bilo i od uvek će ga biti. Samo je sada pristupačnije sa razvojem ove tehnologije i ovih gadžeta koji se sada toliko masovno proizvode i lako ih je nabaviti i svako može da ih nabavi u raznim oblicima. Mi imamo situacije da klijenti zovu i da onda oni tako probaju sami prvo, pa onda budu uhvaćeni pa zovu nas, mi takve slučaje uglavnom odbijamo jer onda neko očekuje nešto, to je daleko teže raditi. Skoro smo imali slučaj ljudi koji sumnjaju da im neko nešto ubacio u stan, pa mi dođemo, radimo čišćenje, znači radimo i kontra - rekao je Novak i otkrio da i muškarci i žene jednako traže usluge prisluškivanja:

- Gledaju filmove o James Bondu i onda zovu nas i misle da mi možemo sve. Kažu nam: "možete vi da pristupite preko satelita, maltene da mu uđete u telefon, kako ne možete?" Pa rek'o, ne možemo, to može samo policija države.

Marković objašnjava ko se danas prisluškuje i dodaje da su javne ličnosti vrlo izložene ovakvim delima:

- Interesantne osobe se prisluškuju, prate se državnici, recimo predsednika države stalno prate. Bile su to neke efere, ali na kraju je sve to palo i dokazano da su službe radile svoj deo posla. Govorim za ono što se mora pratiti, ono što je funkcionalno, sad zavisi i za ličnosti, VIP ličnosti, političke ličnosti - one mogu ili ne moraju da se isplate u tom pravcu - zaključuje Marković.

Foto: Kurir Televizija

Jasmina Ana ističe da je još pre ere savremenih mobilnih telefona doživela narušavanje privatnosti kada je neko nezakonito došao do njenog listinga.

- Bilo je to pre nego što su se pojavili mobilni telefoni, neko je uzeo listing mojih poziva i ja sam to saznala preko nekoga od koga je uzet taj listing iz MUP-a. Ne treba biti sa psihopatom i zaista treba bežati, a ta preterana ljubav je loša. Ne postoji preterana ljubav, postoji normalna ljubav i patološka ljubav, mislim, nema preterane ljubavi, nemojte, molim vas, preterano da ne volite. Nikada nisam proveravala telefon partnera. Zato što to isto ne želim da se meni radi i ne podnosim ljubomoru - rekla je Jasmina Ana.

Kako otkriti da nas neko prisluškuje i prati? Detektiv u Pulsu: Klijenti nas zovu da pristupimo preko satelita, praćenje partnera je sve češće! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs