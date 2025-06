Kad je indeks 11 i više, što je ekstremno visoko, boja je ljubičasta. U tom slučaju, treba izbegavati izlaganje suncu od deset sati pre podne do 16 časova. Ako je to nemoguće, obavezne su sunčane naočare, zaštitni faktor i kapa.

RHMZ izdao upozorenje na visoke temperature

Do četvrtka 26. juna, očekuje se toplo i veoma toplo vreme sa temperaturama, i jutarnjim i dnevnim, koje će biti iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Najviša dnevna temperatura u utorak i sredu u većini mesta kretaće se od 32 do 37 °C, a u četvrtak od 36 do 39 °C. Manji pad temperature očekuje se u petak, 27. juna, za 5 do 8 °C u odnosu na četvrtak, uz umeren, u Vojvodini, na istoku zemlje i u planinskim predelima i jak severozapadni vetar, najavio je RHMZ.

UPOZORENjE NA VISOKU TEMPERATURU ZA PODRUČJE SRBIJE (do 26.06.2025. god.)

