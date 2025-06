Da li "nedemokratija", kako je zapad definiše, nužno znači represiju ili pak predstavlja otpor prema nametnutim modelima i pokušaj očuvanja sopstvenog sistema vrednosti?

Slušaj vest

U najnovijem izdanju emisije "Ni 5 ni 6", otvorena je važna tema percepcije država koje se u zapadnim medijima često prikazuju kao nedemokratske, represivne i zaostale – među njima i Iran. Većina nas ne zna dovoljno o životu u tim zemljama, ali je i mimo toga vrlo važno razdvojiti stvarnost od propagande.

Srbija je devedesetih bila prikazivana na sličan način: kao zemlja nomada, brutalnosti i nerazumevanja. Da li "nedemokratija", kako je zapad definiše, nužno znači represiju ili pak predstavlja otpor prema nametnutim modelima i pokušaj očuvanja sopstvenog sistema vrednosti?

Gosti koji su u emisiji "Ni pet ni šest" razgovarali o ovoj temi bili su Vesna Pešić – pisac i izdavač, Viktor Lazić – književnik i advokat, Ivan Čorbić – urednik Kurira i Abdel Rahim – analitičar.

Foto: Kurir Televizija

- Ja se u principu ne mešam drugim državama u njihove političke sisteme i uopšte ne želim da o tome razgovaram. Dakle, to je nešto što je njihova stvar i njihovo pravo da izaberu kako će živeti, pod kojim sistemom, na koji način će živeti. Međutim, kada pomenemo da li je društvo demokratsko, ono može biti demokratsko iako ima naizgled autokratski sistem. Gleda se po tome kako se oseća većina ljudi u toj državi i kakav im je svakodnevni život, politika. Prva povelja o ljudskim pravima u istoriji je doneta od strane iranskog vladara, Kira Velikog, koji je osvojio Vavilon i kada je osvojio Vavilon, u temelju Novog Vavilona je isklesao jednu povelju. Uklesao je da on ne želi da vlada narodima koji ne žele da on njima bude vladar. To jeste prvi dokument u kojem se pominje bilo koja vrsta ljudskih prava - rekao je Lazic i otkrio kakva su njegova iskustva posete Irana:

- Iran je jedan narod sa bogatom tradicijom. Ne možete uzeti samo poslednjih 20-30 godina i na osnovu toga formirati mišljenje o celom narodu. A da ne kažem da je vlast, kakva god bila, samo veoma mali segment postojanja njene zemlje i naroda. Ja sam u Iranu bio pre 4-5 godina, poslednji put na mesec dana i bio sam fasciniran njihovim napretkom, oni imaju dosta razvijenu industriju, poljoprivredu, pošto su oni pod sankcijama. Meni je bilo najveće iznenađenje njihova tehnologija. Sve ono što smo mi navikli da se proizvodi u Rusiji, Kini, Americi, oni sami proizvode. Naravno, takođe mi je veliko iznenađenje Teheran, ima delove gde je siromaštvo, ali imate i deo grada koji izgleda kao Novi Beograd i naravno da većina tih predrasuda nije tačna, kao što nisu bile tačne i za nas.

Foto: Kurir Televizija

Novinar Čorbić, koji je više puta boravio u Siriji, Libanu i Jordanu, ističe da su njegova zapažanja sa terena potpuno suprotna slici koju su zapadni mediji godinama stvarali:

- Ja sam među prvim novinarima boravio u Siriji posle napada Izraela, bio sam u Beirutu, odnosno u Libanu i bio sam u Jordanu po dva puta. Upoređivao sam ono što su nama zapadni mediji servirali ovde. Sve je bilo drugačije. Na prvom mestu žene. Ja nigde nisam video toliko poštovanje prema ženama, nego u Siriji. Na njima je da li će nositi hidžab. Braća su uveče ispraćala sestre do kuće, pa smo mi muškarci otišli sami da se veselimo. To je nešto neverovatno koliko oni imaju poštovanja prema ženama - kaže Čorbić i dodaje:

- A druga stvar, žene moraju da poštuju braću. Iako je brat najmlađi, sestre ga slušaju i nisu nesrećne, oni samo to imaju u tradiciji. Meni je to bilo nespojivo sa pričom koju su nam servirali prethodnih godina. Mi smo ovde u Srbiji izgubili to poštovanje u tradiciji. To je modernija i bogatija zemlja od nas što se tiče tradicije. Mlađi ne smeju da puše pred starijima, iako su puoletni.

Foto: Kurir Televizija

Pešić tvrdi da je američko bombardovanje samo nastavak dugog niza agresija na nevine narode, počevši od 1999. godine:

- Ovo je sve velika laž, bombardovanje Irana od strane Amerike je jedna reprizirana epizoda jedne velike serije Američke agresije na nedužne zemlje, a sve je počelo 1999. godine. Setite se da smo mi bili zasuti ovde osiromašenim uranijumom. Ono što zapadni mračni um nama servira godinama to je potpuno jedna nakaradna slika sveta koja vodi u nakaradnoj budućnosti. Iran, Sirija i sve te zemlje predstavljaju stari svet. Svet gde su nastale civilizacije. Ništa nema od toga što nam Amerika servira - kaže Pešić.

Rahim kritikuje zapadne narative koji, prema njegovim rečima, nameću tuđe poglede na svet i umanjuju značaj civilizacija poput Irana, pokušavajući da ih kulturno izdvoje kako bi opravdali političke intervencije i agresije.

- Moj otac je iz Sudana, a moja majka iz Srbije. Ja sam 100% Sudanac i 100% Srbin, tako sam rešio to svoje nacionalno pitanje. Ova tema je neka vrsta kontrateže post peto-oktobarskim narativima i post peto-oktobarskoj desničarskoj analitici koji pokušavaju da nam nametnu sa Zapada bilo ona liberalna ili konzervativna način na koji nam disturziraju realnost i izmeštaju našu perspektivu iz one srpske kao onoj zapadnoj. Dakle, mi se vrlo često stavljamo u njihove cipele kada analiziramo svet i globalno dešavanje itd. umesto da gledamo stvari iz sopstvene perspektive kako smo ih gledali do 2000. godina - kaže Rahim i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Oni pokušavaju da čak i kada ne negiraju značaj tih istočnih i južnjačkih civilizacija, čak i kada ih uvažavaju, da ih na neki način odvoje, od politike i da kažu "mi razumemo da je Iran država sa drevnom civilizacijom, ali gledajte njihova vlast je fundamentalistička, ovakva, onakva, pogledajte kakve su im samo žene bile". Kao da bi to trebalo da bude primarno u nekom društvu, kao da oni nisu sproveli revoluciju iz nekih drugih prvenstveno ekonomskih i kulturnih razloga, kao da nisu bili eksploatisani do tada? I onda uvek gledaju da prebace težu na tu neku kulturnu stranu. Zašto oni razdvajaju tu njihovu drevnu civilizaciju od političke perspektive? Pa da bi mogli da na neki način ili aminuju ili amnestiraju zapadne agresije na te države.

STRUČNJACI OTKRIVAJU PRAVU SLIKU ŽIVOTA U IRANU U EMISIJI "NI PET NI ŠEST": Zapad plasira lažne narative njihovog sistema kao opravdanje za napad! Izvor: Kurir teleivizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs