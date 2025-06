Najniža temperatura od 8 na jugoistoku zemlje do 21 °C u Beogradu, a najviša dnevna od 31 do 34 °C, a na istoku Srbije oko 36 °C.

* u sredu od 34 do 37 °C, * a u četvrtak još toplije, od 36 do 39 °C.

Do četvrtka 26. juna, očekuje se toplo i veoma toplo vreme sa temperaturama, i jutarnjim i dnevnim, koje će biti iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Najviša dnevna temperatura u utorak i sredu u većini mesta kretaće se od 32 do 37 °C, a u četvrtak od 36 do 39 °C. Manji pad temperature očekuje se u petak, 27. juna, za 5 do 8 °C u odnosu na četvrtak, uz umeren, u Vojvodini, na istoku zemlje i u planinskim predelima i jak severozapadni vetar.