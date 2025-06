U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, a temperatura će se kretati od 21 do 36 stepeni, dok se u četvrtak u pojedinim delovima zemlje očekuje i maksimalnih 40!

- Sa aspekta zdravlja ljudi, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije , toplotni talas je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha iznad definisane kritične vrednosti. U narednih deset dana se očekuje pojava toplotnog talasa na teritoriji grada Beograda i južnobanatskog okruga od 30. juna do 2. jula, a potencijalno i na teritoriji grada Beograda, severnobačkog, srednjobanatskog, južnobanatskog, borskog i zaječarskog okruga u periodu od 24. do 27. juna - navodi "Batut" i dodaje:

Očekivani termički uslovi i nivoi upozorenja za period od 23. do 27. juna 2025. godine

- Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u domenu veoma opasne pojave 26. juna na teritoriji grada Beograda i južnobanatskog okruga od 30. juna do 2. jula, a potencijalno i na teritoriji grada Beograda, severnobačkog, srednjobanatskog, južnobanatskog, borskog i zaječarskog okruga u periodu od 24. do 27. juna.

Očekivane maksimalne dnevne temperature vazduha po okruzima, kao i nivoi upozorenja na očekivane termičke uslove za period od 23. do 27. juna 2025. godine prikazani su u tabeli.