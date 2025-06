Prema njegovoj oceni ovo mesto je za izbegavanje

Mladić sa naših prostora koji je preko programa "work and travel" otišao pre četiri nedelje u Ameriku tvrdi da radnici po satu uzimaju i do 12 dolara, ali da su cene namirnica paprene, što ga je razočaralo. On je detaljno objasnio i kakvi su uslovi života.

U Fejsbuk grupi "Work and Travel USA - Zvanična grupa" pojavila se objava anonimnog člana koji se požalio na uslove, ali i na cene.

- Nalazim se u mestu Put-in Bayu u Ohajo državi, pisao sam ranije kako je loša situacija ovde, agencija mi je rekla da sačekam da sezona još nije počela da i drugi imaju probleme sa smeštajem i poslom itd... Kada sam aplicirao za "work and travel" program rekao sam im da mi žurke i izlasci nisu uopšte bitni i da mi je na prvom mestu zarada. Predstavili su mi ovo mesto kao sjajnu turističku lokaciju na kojoj sezona traje dugo i da mnogo lokala zapošljava i da su imali studenta sa sjajnim iskustvom ovde (što je i istina, ali to je jedan restoran na celom ostrvu koji maksimalno poštuje svoje J1 studente "Boardwalk") pored njih svi ostali restorani ovde su za izbegavanje. Satnice su od 10, 45 do 12 dolara - navodi se u objavi i dodaje:

Foto: Shutterstock

- Smeštaj nije skup 100-120 dolara sedmično, ali su cene namirnica nerealne ("hotpockets" koji su u Walmartu oko dva dolara ovde su skoro 6, zamrznuta srednja pica je 15, što znači da sa našim satnicama ovde radimo sat i po za jednu srednju zamrznutu picu, zarobljeni ste na ostrvu). Walmart ili bilo koji drugi američki lanac su vam udaljeni povratnu kartu trajektom od 50 dolara plus prevoz uberom ili busom, trajekt koji ide blizu Walmarta vozi od petka do nedelje kad su vam šanse za slobodan dan minimalne jer je ovo lokacija za vikend, niko ne dolazi na duži odmor ovde, bukvalno nijedan radni dan do sada, a ovo je već moja 4. sedmica na ostrvu nismo zatvorili po planiranom nego ranije. Mnogima koji rade ovde je takođe loše i u drugim restoranima, čak i gore nego nama što se tiče primarnog posla. U svakom slučaju mesto za izbegavati.

Foto: Facebook

- Kao šlag na tortu mogu vam reći da je celo ostrvo preplavljeno bubama koje se zovu "Mayflies".

Foto: Facebook Printscreen