Turska je jedna od najtraženijih letnjih destinacija na Mediteranu, poznata po izuzetno dugoj obali, zlatnim plažama i toplom, gostoljubivom duhu. Sa više od 8.000 kilometara morske obale, Turska nudi raznolike plaže – od mirnih uvala sa tirkiznom vodom do živahnih resort zona sa brojnim sadržajima. U kombinaciji sa kvalitetnom uslugom u all inclusive hotelima, bogatom kuhinjom i odličnom infrastrukturom, Turska pruža savršene uslove za porodične odmore, romantična putovanja i aktivan odmor uz more.