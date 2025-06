"Talasi ga sakriju posle par sati", "Ja bih vratila uvek", "Svu sreću želim da se pronađe što pre", "Bogami teško da će se to pronaći, ja Vam želim". " Zatrpa to pesak još u vodi, a teško je i pada odmah na dno", "Mom sinu su prošle godine ukrali zlatan lanac kraljevskog rada. To mu je bio poklon od bake kada se krstio . Na žalost nikada ga više nije našao. Slučaj je prijavljen policiji, bezuspešno"...

"Potraži pomoć kod Dimitrija, to ti je druga kuća odma do Prelina. On ima aparat za zlato i pretražuje plaže i more".