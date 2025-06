Sezona godišnjih odmora je u punom jeku. Ogroman broj naših građana pohrlio na omiljene turističke destinacije, a najviše na primorje. Tokom ovih vrelih letnjih dana vode se polemike o tome gde letovati, da li je more najsrećnija opcija ili pak to planina kao spas za beg od vrućina ili u krajnjem slučaju selo. Neki pak vagaju i koliko bi bilo idelano dana provesti na moru. Neki smatraju da je sasvim dovoljno nedelju dana, dok ima i onih koji bi kraj mora ostali i po mesec dana.

Većina njih smatra da je to mali broj dana za odmor kao i da bi 30 bilo savršeno!

- Pa se neki dan ode do Italije, neki dan do Rovinja, pa malo obilazi Krk, pa malo po Rijeci, malo kupanje ili grad Rodos, ili Malaga, da imam neke sadržaje, dešavanja, a da idem negde gde je samo more i plaža, zaista i ja peti dan hoću da se vratim u kancelariju - napisao je jedan korisnik, a drugi pojasnio zbog čega je nedelju dana malo.