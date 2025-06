O jačanju potencijala naše vojske i same digitialne vojne platforme govorio je Darko Obradović , stručnjak za bezbednost.

- Reč je o strateški veoma važnoj odluci, tako reći revolucionarnoj odluci. Srbija je prva zemlja koja je to ozvaničila i to je kretanje u korak sa savremenim izazovima, rizicima i pretnjama i u korak sa borbenim dejstvima. Digitalna vojna platforma je počela sa jednim Izraelskim konceptom koji se zvao Digitalni vojnik, kasnije kroz napredak tehnologije došlo je do potpune integracije senzora, mreža, prikupljanja podataka, vizuelizacije i predstavljanja podataka - kaže Obradović i dodaje: