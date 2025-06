Prema mojim saznanjima obdukcija nije obavljena, a Tilly je pregledana kod tri različita veterinara, ali do danas ne postoje stručni nalazi koji bi ukazali na konkretan uzrok smrti. I pored toga, u javnost su iznete tvrdnje i optužbe koje nisu utemeljene na proverljivim činjenicama, a ja sam predstavljen u najgorem mogućem svetlu i izložen brutalnoj osudi javnosti, ponavljam – bez bilo kakvih

dokaza. Moja lična reakcija neposredno nakon događaja bila je iskrena i odgovorna, reakcija čoveka kome je stalo do svakog psa. Ipak, deo te komunikacije je selektivno izvučen i objavljen na društvenim mrežama, što je dovelo do pogrešnog tumačenja i štete po moj lični i profesionalni integritet. Kao profesionalac u svom poslu i osoba koja je posvetila svoju karijeru radu sa ljubimcima, stalo mi je da se utvrdi šta se tačno dogodilo sa Tilly.