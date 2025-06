Doktor Una Počuča, lekarka koja u Sremskoj Mitrovici svakog dana od 10 do 20 časova pruža medicinsku zaštitu na plaži u Sremskoj Mitrovici, savetuje građanima da ukoliko se odluče da ove tople dane provedu na nekoj plaži ipak pokušaju da ostanu u hladovini:

- Treba izbegavati Sunce od 11 do 5 časova, a ukoliko ipak izađu u to vreme treba im puno vode i šeširić. Pacijenti nikada ne slušaju, ali u suštini mislim da su ljudi odgovorni. Najčešće se ljudi javljaju zbog povreda, sitne ogrebotine ili posekotine, ali retko bude i drugih tegoba, sunčanice ili pritiska. - kaže Počuča.

- Tradicionalno otvaranje kao i svake godine između 20 i 25. juna. Dani su bili topliji, pa su građani bili nestrpljiviji. Sada čekamo kupače. Ovo je sportski grad i dosta građana se bave sportom. Termini funkcionišu od 11 do pola 3, što je mešovit termin, ženski termin je od pola tri do pet, a od pet do 7 traje rekreativni termin. Simboličnih 200 dinara je ulaz za građane. Ženski termin je zbog želja izraženih od strana dama - kaže Radomirović.