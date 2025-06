- Kada se ustanovilo da je pogrešna dijagnoza, poslala sam žalbu direktorki Kliničkog centra, žalila sam se na pogrešnu dijagnozu i prikrivanja nalaza od strane konzilijuma radiologa, a isto to sam poslala i Ministarstvu zdravlja. Do dana današnjeg nisam dobila nikakav odgovor. Moj advokat je u avgustu podneo tužbu za nadoknadu troškova, ali je suština tužbe da se dođe do istine veštačenjem - kaže Lilić.