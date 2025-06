Bodrum – mesto koje miriše na more, začine i borove, mesto koje vas pozove već s prvim letnjim zracima da spakujete kofere i povedete celu porodicu na odmor iz snova. Ali ako ste roditelj, znate kako to ide – pitanje nije više "Gde ćemo?", već "Gde će i deci biti lepo?"... i naravno, da se ne bankrotira u tom pokušaju. Zato imamo pravu vest za vas: tri fantastična hotela u Bodrumu sada nude besplatan boravak za dvoje dece! Da, dobro ste pročitali.. Vi uživate. Svi srećni. I što je najvažnije, sve je prilagođeno porodici.

Za porodice koje rezervišu do 7. jula, u periodu boravka od 30. juna do 31. jula, dvoje dece do 11,99 godina ima potpuno besplatan boravak u sobama: Superior Sea View, Deluxe Room Sea View i Deluxe Swim-Up Sea View, a to su sve sobne kategorije koje imaju i prostor i komfor koji letovanje sa decom traži.