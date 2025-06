Pre dva dana je mladić satarom iskasapio čoveka na pešačlom prelazu u Kaluđerici, dok je juče došlo do incidenta na Bežanijskoj kosi, kada su dvojica muškaraca pretučena od strane nepoznatih osoba i to metalnim šipkama.

On dodaje da to nije jedini razlog, te da i gužve u saobraćaju nerviraju ljude i dolazi do više konfliktnih situacija i u saobraćaju, gde uglavnom nastaju problemi.