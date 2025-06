- Imao sam šest meseci kada sam usvojen. Ti roditelji koji su me usvojili su umrli. Umro je i moj biološki otac. Zahvalan sam bogu i svima što su me spojili sa majkom. Ja sam se danas ponovo rodio kada sam video majku. Danas je najsrećniji dan. Oni koji su me usvojili dali su mi ime Mustafa. To ime mi piše u dokumentima, ali ja sam Faruk Beriša i ona je moja majka - ispričao je Faruk.