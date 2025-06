- Treba biti objektivan, ovo je letnje vreme i moramo da se oblačimo adekvatno, da hrana ne bude kalorična i da se uzima mnogo tečnosti. Ovo je borba protiv dehidratacije. Dosta tečnosti i dosta vode, to je neophodno. Ne budite na direktnom suncu. Tu su naočare za sunce, veoma su bitne, iako ih retko spominjemo, to je svakako vid borbe. Odeća mora da bude bela, to navodno odbija sunčeve zrake. Bitno je da ne budemo stegnuti, da ne budemo u tesnim cipelama. Izuzetno je važan san, ali i korišćenje klima uređaja tamo gde ih ima. Postoje i ventilatori, oni dobro mogu da posluže.