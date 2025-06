- Kada ostanemo bez posla zbog veštačke inteligencije, onda ćemo dobijati određenu sumu novca koja će biti dovoljna da se prehranimo. To nije dobra vest, to je ideja uvrnutog socijalizma. U principu, mi živimo to već na neki način, živimo u tiraniji osrednjosti, u tiraniji ljudi koji ne mogu daleko da dobace, zato i jeste ovako kako jeste. Imamo naravno kraljeve i vladare koji za sebe smatraju da mogu da odrede kako da živimo, pa su smislili i ovo. Mi smo veoma blizu da se ovo i dogodi. Rat Izraela i Irana je vođen od strane veštačke inteligencije, zato i ne deluje preterano inteligentno.

- Glavni uzrok nekakve moguće velike svetske krize bi bilo da se pojačava intezitet ratova i da je došlo do ozbiljnih poremećaja u svetskom snabdevanju nafte. To se ipak nije desilo. Cena nafte je skočila za 10%, ali će se to verovatno stabilizovati. To se nije desilo, ne može se to tako lako desiti čak i u slučaju da je eskalirao rat između Irana i Amerike, zato što bi time Iran sekao sopstvenu nogu jer i on zavisi od te nafte, iako traga za alternativama. Prema tome, to bi bila radikalna mera u ratu. To se nije desilo, pa mislim da taj sukob, koji je sada zamrznut, iako nije okončan, ne može biti povod za dodatne ekonomske probleme u svetu. Oni su veliki i bez tog poremećaja. Živimo u svetu finansijske nestabilnosti.