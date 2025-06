Očekuje se jak severozapadni vetar, pljuskovi i grmljavina, a temperatura će pasti za pet do osam stepeni. Ujutru će biti od 15 do 25 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura u većini krajeva iznositi od 29 do 32 stepena. Do juga Srbije osveženje će stići tek krajem dana, a tamo će sutra temperatura biti do 36 stepeni.