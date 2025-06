Stanković je istakao da vreme kada zmije počinju da izlaze zavisi od vremenskih prilika.

Najveći zmijolovac iz Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok" Vladica Stanković govorio je o tome kada zmije najviše izlaze, razlikama između otrovnih i neotrovnih, o tome kako treba da reagujemo ako se susretnemo s njima i kako da pomognemo sebi nakon ujeda, ako do njega dođe.

"Nekad su zime kraće, pa to izlaženje zmija iz burmacije, odnosno zimskog sna, krene ranije. Sada se i klima promenila, pa se desi da kasnije uđu u zimski san, desi se da ne uđu do novembra. Mužjak jedne od najvećih otrovnica u Srbiji i Evropi - poskok, izlazi dve do tri nedelje ranije nego ženke", ukazao je.

Dodao je da je trenutno vreme parenja i polaganja jaja.

"Tada su zmije neopreznije i češće se viđaju. U letnjem periodu zmije su normalna pojava, nema ih ni više ni manje nego obično. Neotrovne zmije polažu jaja, a otrovne izlegu žive mladunce", naglasio je on.

Kako ističe zmijolovac, u 95 odsto ljudi nailaze na neotrovnice, a samo pet odsto su otrovne.

"Čovek može da pogreši u panici i strahu, da krene da gazi ili hvata zmije, a nije stručan za to. Najvažnije je da čovek ostane priseban i da se skloni ukoliko je moguće. Mi smo za njih predatori i one pokušavaju da nas zastraše kako bi napravile mesto da se sklone. To treba da reši neko ko je nadležan i stručan", naveo je Vladica.

Kako razlikovati ujede

Stanković je ukazao na razlike u tragovima ujeda jedne i druge vrste.

"Kod otrovnih zmija to su dve tačkice od četiri do osam milimetara, nekad mogu da budu čak do jednog centimetra, u zavisnosti od veličine zmije. Tu otrov kreće da se širi. Tada samo bez panike. Krenite da istiskujete otrov kao kad cedite bubuljicu. Dobro je da čovek ima kod sebe neke od protivalergijskih lekova, kao što su pronizol, presing ili erijus, da se popije ili sažvaće da bi što pre krenuo da deluje do prve zdravstvene ustanove", rekao je Stanković.

Posebno je naglasio da se uzdržite od isisavanja rane.

"Tako se direktno može uneti neka infekcija, recimo, ako je zub pokvaren. Takođe, ne stavljati nikakav alkohol na to mesto", rekao je Vladica.

Kada je reč o neotrovnicama, sagovornik je ukazao na to da postoji rizik od zaraznih bolesti.

"Ujed izgleda kao kad se neko ogrebe. One se hrane glodarima, pa postoji rizik od zaraze i infekcija. Zato treba preventivno da se javite lekaru", napomenuo je on.

"Ulaze u kuće ulaze zbog glodara"

Sagovornik je istakao da su zmije u urbanoj sredini postale normalna pojava.

"Svakodnevno sam na takvim intervencijama. Zmije ulaze u domaćinstv a zbog glodara. Ima puno napuštenih vikendica i tad one ulaze i kad dođu negde posle godinu dana, ljudi je vide. Zmije se uvlače kroz rupe koje glodari prave.

Govoreći o svojim akcijama, rekao je da je zmije pronalazio u kantama, kućama, automobilima, točkovima.

"Poslednja je bila u gajbi piva, a nedavno je bilo i u školi. Tu se ostavljaju vrata, vrše se radovi. Ne treba paničiti. Do smrtnih slučajeva može da dođe kod osoba koje već imaju neke bolesti", ukazao je Vladica.