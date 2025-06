Internet prevare odavno su naša svakodnevica Međutim, takvi prevarati otišli su korak dalje i osmislili novu šemu, i to za one najranjivije, penzionere. Naime, sve je više građana koji postaju žrtve prevare pod imenom Gasprom invest, navodnog investicionog projekta koji obećava brzu i sigurnu zaradu.

- Zove me i kaže mi imamo medicinske aparate i vi možete doći i snimiti protok u arterijama i venama. Ja imam stentove i imam katastrofu od krvnih sudova. Ona je mene treći put zvala nakon što sam ja rekla da ne mogu, i prosto mi je bilo neprijatno i otišla sam na kraju. Onda me nisu pustili da odem. Ja sam potpisala ugovor, pozvala sam je kasnije i rekla da su me uhvatili na brzinu i ja sam htela da raskinem ugovor. Nisu me upozorili na penale i šta ne, a onda su me šetali, ne možete doći kada hoćete nego kada se dogovrimo...