Ministarstvo odbrane je raspisalo drugi upisni rok za konkurs učenika i kadeta u vojne škole. Ostalo je još nekoliko dana do kraja konkursa, a ko sve može da konkuriše?

- Vojna škola je ostvarenje nekog dečačkog sna. Sam taj put je bio sa dosta prepreka, ali smo zajedno sve prebrodili. Ono što me je navelo da upišem Vojno vazduhoplovstvo je baš taj dečački san, gledanje aviona i maštanje da jednog dana ja budem taj koji će da upravlja tim avionom. Danas je to svakodnevnica. Najteža je sama odluka da se postane pilot, lekarski pregledi i obuke. Mora se proći lekarski pregled, centrifugu, padobranske obuke, dva skoka iz aviona. Nakon toga i samo upravljanje 10 sati leta, onda i vojna škola tri godine gde učimo način letenja. Prvi samostalni let je najveći izazov, ali taj osećaj kada se sve završi je neopisiv - ispričao je Janjić.