- Zakonom o zaštiti od požara, kao što svi znamo i stalno ponavljamo, član je 10. Zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Za to je zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara, kao i obaveza lica koja izazovu požar da nadoknade i troškove intervencije vatrogasno-spasilačkoj jedinici. Takođe, članom 46. zakona, zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti do 200 metara od ruba šume. Izuzetak je na određenim i za to obeleženim mestima. Za nepoštovanje ove odredbe zakona, zaprećene su kazne za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara - navodi Aleksandar Rakić, komandant bataljona.