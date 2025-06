U to vreme još je bilo mnogo nehrišćana na Kipru i Sveti Tihon ih je apostolskom revnošću preobraćao u Hristovu veru. Čuda je činio od rane mladosti. Otac mu je bio pekar. Kad god bi ga ostavio samog u dućanu, on je hleb razdavao siromasima.

Jednom ga otac prekori, i on se pomoli Bogu te se njihova žitnica napuni do vrha. Drugi put je posadio suvi lastar od loze, i on je ozeleneo i doneo rod.