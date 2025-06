Patrijarh je podsetio da se Sveti Lazar pre nego što je otišao u boj pričestio zajedno sa svima koji su vojevali i bojevali s njim, znajući sigurno da ne ide u boj da bi pobedio i osvojio slavu i silu ovoga sveta, nego, da bi, kako se to u narodnoj pesmi kaže spasao dušu, da bi bio spasen Hristovom ljubavlju , što je, kako je naglasio, upravo zavet svih nas jer je to pojava Novog zaveta.

- Pozvani smo da preslikamo tu istu realnost jedni na druge. A to ništa drugo nije nego zajednica, to je jedinstvo ", rekao je patrijarh i podsetio da su se knez Lazar i srpski borci pričestili pred boj da bi svi bili jedan - da bi bili jedno.

- To znači biti Hristov, to znači biti pripadnik Kosovskog zaveta, to znači biti crkva. A sve to nije ništa drugo nego sadržaj raspoloženja pred bitku Lazarevu i svih koji su s njim otišli na tu bitku - kazao je patrijarh.