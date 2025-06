- Drago mi je da smo se okupili baš na ovaj dan. Vidovdan je za nas važan datum - dan tragedije, ali i dan okupljanja. Zato mi je srce puno kad vidim ovoliki broj ljudi pristiglih sa svih krajeva sveta. Uveren sam da ćemo jedni drugima dati zavet da ćemo širom sveta braniti i čuvati Srbiju i Republiku Srpsku. Naš zadatak u matici je da obezbedimo mir, stabilnost i napredak, a na vama je da budete naše ogledalo u svetu i da tamo daleko iz dana u dan sa ponosom predstavljate zemlju iz koje dolazite. Vi ste naši ambasadori kulture, jezika i tradicije. Znajte da je za nas u ovim teškim vremenima najveća vrednost naše jedinstvo, da ne dozvolimo da nas zavaraju oni koji to jedinstvo žele da poruše, čak i na ovaj dan. Ono je neraskidivo, sveto i uvek ćemo ga promovisati kao centralno i najvažnije pitanje. Uveren sam da ćete prepoznati značaj ovih reči, ali sam isto tako uveren da ima i onih koji to nažalost neće uraditi. Ko je ko videćemo ma Vidovdan. Mi znamo da ste vi, ljudi iz rasejanja, na pravoj strani. Zato čuvajte i branite Srbiju i Republiku Srpsku ma gde god bili. Neka su nam večni Srbija i Republika Srpska - poručio je Klokić.

- Neposredno pred ovaj skup bio sam na liturgiji. Znate, u životu imate teške i lepe trenutke. Ja sam imao u životu takve teške trenutke, i mnogi su se pitali sve vreme, a danas sam otkrio i predstavnicima svog kabineta, šta znači prsten mojoj denoj ruci. S obzirom na to da smo moja porodica i ja često boravili baš ovde, na Zlatiboru, neposredno pred sva ta dešavanja, ja sam imao želju da dođem ovde, jer sam znao - onog trenutka kada dođem na Zlatibor, da živim. I odmah nakon svega toga što je bilo teško i što je prošlo, ja sam došao na Zlatibor i ovde kupio ovaj prsten koji nosim šest godina. Ovo nije ni zlato, ni srebro, niti ima bilo kakvu materijalnu vrednost, ali ima duhovnu vrednost. Poklonila mi ga je moja porodica i ovo je prsten u koji je uklesana molitva i ja ga nosim. Zato mi je važno da sam baš danas, na Vidovdan, ovde zajedno sa svima vama i da sam imao prilike da prisustvujem liturgiji, a obećao sam svešteniku da ću i sutra prisustvovati liturgiji - rekao je Milićević, te istakao značaj ovog događaja:

- Danas se okupljamo, na dan velikih simbola i dubokih emocija Vidovdana. Više od šest vekova Vidovdan je urezan u kolektivno sećanje srpskog naroda i zavetan dan kada se sećamo svih onih koji su svojom krvlju platili slobodu. Vidovdan nosi posebnu emociju za sve nas. Neka nas ovaj svečani trenutak podseti da smo jedna porodica, ma gde ko od nas živeo, u matici ili širom sveta. Istorija nam pokazuje da Vidovdan često donosi prekretnice. Na Vidovdan 1914. godine u Sarajevu je pala svečana žrtva Gavrila Principa hicem kojim je ubio austrougarskog prestolonaslednika, a počevši Prvi svetski rat. Taj čin mladog srpskog rodoljuba bio je u njegovim očima čin pravde protiv tiranije, iskra koja je zapalila plamen borbe za slobodu. Ne slučajno, upravo na Vidovdan 1921. godine Ustavotvorna skupština je usvojila prvi ustav za novu stvorenu državu. Dame i gospodo, nije slučajno što baš na Vidovdan obeležavamo i dan dijaspore i Srba u regionu, to najbolje oslikava vezu između matice i raseljavanja. Svakog Vidovdana, Srbi, gde god da su na planeti, srcem su uz svoju Srbiju. I ove godine okupili smo predstavnike naših sunarodnika, ja nerado koristim reč dijaspora, to su naši sunarodnici koji žive van Srbije i u regionu. Vidovdan nam poručuje da smo jedan narod, bez obzira na granice, poručuje da Kosovski zavet i vidovdanska etika žive i u Torontu, slavi kao spona sa korenima. Vidimo to i danas ovde. Među nama su gosti iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Severne Makedonije, iz dijaspore preko okeana, svi smo jedno u srcu na ovaj dan.