Sve je spremno za otvaranje kompletne deonice auto-puta E-763 Miloš Veliki od Preljine do Požege, čija je ukupna dužina 30,9 kilometara, to jest oko 20 kilometra poddeonica od Pakovraća do Lučana i Lučana do Požege s najdužim tunelima trenutno u Srbiji, dok ne bude završen tunel Iriški venac kroz Frušku goru predviđene dužine od 3,5 kilometara.