- Povećana glikemija, insulinska rezistencija Hašimoto tiroiditis , problemi sa trombocitima pored drugih ginekoloških problema. Većina tih problema može da se reši pravilnom ishranom i suplementacijom, jer su u stvari nepravilna ishrana i stil života i doveli do tih problema - dodaje dr Stanković.

Poremećaj glikoregulacije često nazivamo insulinska rezistencija, napominje doktorka, ali insulinska rezistencija je nešto drugo i ima dodatne simtome, međutim, svakodnevne obaveze, stres koji nas okružuje, dovodi do porasta kortizola, koji pak dovodi do porasta šećera u krvi i sledstveno tome porasta insulina. Tako kreće taj začarani krug koji dovodi do poremećaja drugih hormona, naglašava gošća Jutarnjeg programa.