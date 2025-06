Kod žena je situacija drugačija, jer one lakše napreduju kada nisu u braku. Često su stabilnije i emocionalno i fizički.

U studiji iz 2021. godine, objavljenoj u časopisu Journal of Social Welfare and Family Law, koja se bavila istraživanjima kako shvataju dom očevi koji su razvedeni, mnogi muškarci su ga opisali ne samo kao fizički prostor već i kao kombinaciju emocija, odnosa, rutine i okruženja. Ovi očevi su često osećali gubitak ili nesigurnost.

Čak i kada razvod nudi olakšanje, želja za obnovom bračnih veza i dalje postoji. To sugeriše da brak ostaje primarno sidro emocionalne sigurnosti za mnoge muškarce.

Studija iz 2015. godine objavljena u časopisu Journal of Social and Personal Relationships sugeriše da kada muževi potiskuju emocije, to šteti zadovoljstvu u vezi, posebno u ranoj fazi braka. Kako nezadovoljstvo raste, menja se način na koji supružnici upravljaju emocijama, često ostavljajući i muževe i žene emocionalno nepovezanima.