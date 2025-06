Egipat nije samo zemlja piramida, sfingi i faraona. On je i topli, sunčani dom Crvenog mora, jedinstvene morske oaze u kojoj se letovanje pretvara u istinsku avanturu. U Južnoj Hurgadi, svega desetak kilometara od centra grada i aerodroma, nalazi se mesto koje mnogi turisti ne napuštaju samo sa suvenirima, već sa srcem punim uspomena – Desert Rose Resort 5* . Ovaj hotelski kompleks nije samo mesto za spavanje, on je mali svet u kom svaka porodica pronađe svoju priču, svako dete svoj osmeh, a svaki dan novu boju.

Zamislite hotelski kompleks od preko 300.000 kvadratnih metara, ušuškan između peščane lagune i vrtova punih boja. Više od 900 soba raspoređenih u šest zgrada, različiti tipovi smeštaja, od standardnih soba s pogledom na baštu do luksuznih Club Suite jedinica sa direktnim pogledom na more, sve prilagođeno potrebama i budžetu porodica, parova, i onih koji vole da uživaju sami.

Peščana plaža duga skoro jedan kilometar, oblikovana kao laguna, prava je poslastica za roditelje sa malom decom, mirna, plitka, bez iznenadnih talasa. Pored nje, dve dodatne plaže i ponton vode ka otvorenom moru, a za one željne podvodnog sveta tu je i deo sa koralnim grebenom, savršen za ronjenje i snorkling.

Ukoliko letujete sa decom, ovo je hotel koji zna šta znači porodični odmor. Dečiji klub „Ružica“ prava je oaza igre, učenja i radosti. Održavaju se radionice, pozorišne predstave, ples, mini diskoteka, sport, večernje tematske žurke i neizostavni lov na blago. Deca se ne igraju samo, ovde razvijaju vrednosti: timski rad, hrabrost, kreativnost. I to sve dok roditelji bezbrižno uživaju na suncu, koktelu ili u mirnom kutku pored bazena.

Hrana i piće? Na visini zadatka. All Inclusive i Ultra All Inclusive opcije donose bogate obroke, grickalice i piće tokom celog dana. Glavni restoran nudi raznovrsne obroke, a četiri à la carte restorana vas vode u različite krajeve sveta, od Meksika i Italije, do libanske kuhinje i morskih specijaliteta. Tu su i barovi: pored bazena, na plaži, uz lagunu, u vrtovima... Za svaki deo dana postoji savršen kutak.