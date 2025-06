Do toga se lako dolazi ako se poeni sa završnog ispita, maksimum po predmetu iznosio je 20, konvertuju u rang školske ocene. Naravno, bilo je đaka koji su uradili odlično ili skoro pa tako, ali očigledno je da je mnogo onih koji su na nivou te dvojke ili trojke ili ispod, pa su znatno uticali na prosek.

- Jedanaest bodova bi, ako gledamo po oceni, bila neka jaka dvojka, što znači da osmaci u proseku maternji jezik i matematiku znaju za jaku dvojku. Izborni predmeti jesu malo bolji, od 13 do 15 bodova, ali to bi bila u proseku dobra ocena. Ove godine je većina njih odabrala geografiju, a ona je od tih pet izbornih predmeta urađena najslabije. S druge strane, najmanje njih je polagalo hemiju, a ona je urađena najbolje sa skoro 16 prosečnih bodova - kaže Antić.

- Bez obzira na to što učenici kažu da su testovi ove godine bili lakši nego prethodne, rezultati su generalno lošiji. Sve je to posledica toga što pojedini osnovci ove godine nisu imali kontinuitet u nastavi i učenju. To, nažalost, ostavlja prazninu.

Antić smatra i da će zbog toga ovi budući srednjoškolci morati dosta više da uče u narednom periodu kako bi nadoknadili rupe u znanju, naročito iz maternjeg jezika i matematike.