Letnja sezona samo što je počela, a već se beleže ozbiljne povrede srpskih turista u letovalištima, posebno u Grčkoj. I baš na tim primerima se ogleda značaj putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva lečenje iznenadne bolesti ili nezgode u inostranstvu, a koje košta po osobi za 11 dana od nekih 1.700 do 6.000 dinara. Ukoliko ga onaj kome je potrebna pomoć ne poseduje - moraće da plati skupe troškove lečenja i eventualnog transporta u Srbiju po ekonomskim cenama države gde se nalazi.

Početkom meseca u popularnom grčkom letovalištu stariji muškarac je doživeo nesreću i povredio kičmu. Trebalo je da bude transportovan u Srbiju, ali je bilo ozbiljnih peripetija, jer porodica nije imala adekvatno osiguranje, pa je prevoz bio papreno skup, a po visini izdataka nije zaostajao ni bolnički račun.

Nedavno je, tek što je stigla u Grčku, žena iz Srbije zbog oštećenih i razdvojenih letvica pala pod tušem na plaži i slomila nogu. Morala je na hitnu operaciju, ugrađeni su joj šipka i šest šrafova u nozi... I opet je putno osiguranje bilo važno.

Velika neprijatnost se desila još jednoj gospođi pre nekoliko dana. Pozlilo joj je i završila je u bolnici u Solunu. Prošla je niz ozbiljnih pregleda, bila priključena i na kiseonik, a na kraju su lekari predložili da se vrati kući sanitetom, što je osiguranje pokrilo, tako da bar nije morala da brine kako da obezbedi novac.

Svi ovi slučajevi, koje sami akteri uglavnom objavljuju na Fejsbuk stranicama posvećenim letovanju, poput Grčka.info, podsećaju nas da, iako je letnji odmor sinonim za uživanje, treba da budemo odgovorni i za ne daj bože uplatimo putno zdravstveno osiguranje. Kad se pogleda koliko znači - nije skupo. Polisa za 11 dana u Grčkoj (10 noćenja i jedan dan u putu) preko privatnih osiguravajućih kuća, u zavisnosti od paketa, košta od 1.740 do oko 4.500 dinara za osiguranje do 30.000 evra, dok osiguranje do 40.000 evra staje od 1.900 do 5.500 dinara.

Foto: Damir Dervišagić, RZZO

U 25 država možemo i bez putnog osiguranja Srbija ima međunarodni sporazum o uzajamnom pružanju hitnih medicinskih usluga sa 25 zemalja, što zapravo znači da lekarsku pomoć preko RFZO možete dobiti i besplatno. Ovo se odnosi na one koji se nalaze u Austriji, Belgiji, BiH, Bugarskoj, Holandiji, Italiji, Luksemburgu, Mađarskoj, Severnoj Makedoniji, Nemačkoj, Rumuniji, Slovačkoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Sloveniji, Turskoj, Tunisu, Poljskoj, Velikoj Britaniji, kanadskoj provinciji Kvebek, Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Da bi mogla da se koristi hitna medicinska pomoć o trošku RFZO, pre polaska u inostranstvo treba da se dobije mišljenje izabranog lekara kao dokaz da putnik ne boluje i da u poslednjih 12 meseci nije bolovao od akutnih ili hroničnih bolesti za koje je potrebno duže ili stalno lečenje. Mišljenje lekara i važeća kartica zdravstvenog osiguranja dostavljaju se nadležnoj filijali RFZO, koja izdaje potvrdu s kojom se ide na put, a koja važi 90 dana.

Osiguravajuće kuće imaju i porodične popuste, pa tako za limit do 30.000 evra za dvoje dece i dvoje odraslih košta od 4.200 do 9.500 dinara, a limit do 40.000 evra od 5.100 do 11.000 dinara, u zavisnosti od osiguravača i paketa.

Svi ovi paketi pokrivaju hitno lečenje - troškove doktora, bolnice, operacije, lekova, pregleda, a neki od njih i hitan medicinski transport, prevoz posmrtnih ostataka i stomatološku pomoć do osigurane sume.

O medicinskom transportu

- Većina paketa koji osiguravaju do iznosa od 30.000 evra pokrivaju medicinski transport do matične zemlje ako lekar proceni da je to medicinski neophodno

- U polisama često stoji pod pojmovima kao što su "medicinska repatrijacija", "transport u domovinu iz medicinskih razloga" ili "hitni medicinski transport"

- Obično je potrebno da osiguranje odobri transport, na osnovu medicinske dokumentacije i mišljenja lekara

- U zavisnosti od stanja, transport može biti ambulantnim kolima s pratnjom, komercijalni let s medicinskom pratnjom, medicinski čarter let

- Većina osiguranja ima saradničke službe koje koordiniraju transport i kontakt s bolnicama

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta), kaže za Kurir da treba pažljivo čitati šta polisa pokriva.