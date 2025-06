Na društvenim mrežama pojavio se video na kojem se vidi kako pije vodu iz bunara Svetog Save , a na sugestiju monaha se i umiva svaki put se prekrstivši. Po njegovom osmehu da se zaključiti da mu je sve to veoma prijalo .

Vodu je pronašao Sveti Sava prilikom gradnje manastira krajem XII veka i danas se smatra čudotvornom. Za bunar je vezana i legenda po kojoj, kada voda u bunaru presahne i čudotvorna loza Svetog Simeona prestane da rađa to će biti znak de je došao kraj vremena. U 800 i više godina istorije manastira Hilandara do sada se to nikada nije dogodilo.