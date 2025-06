"Položaj tog sistema će biti takav da će do četvrtka najtopliji deo vazduha iz severne Afrike odlaziti ka zapadnoj i središnjoj Evropi, dok će kod nas vladati uobičajena letnja vrućina. U drugom delu nedelje vreo afrički vazduh stići će i do nas", objašnjava Čubrilo.

Kako je dodao, do četvrtka će se maksimumi na kopnu kretati najčešće od 27 do 32 stepena Celzijusa, u zaleđu Jadrana do 37 stepeni Celzijusa.