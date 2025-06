- U Novom Sadu je sve prohodno, iako su blokade bile do ranih jutarnjih časova. Snimatelj je stigao do mene skroz od drugog kraja grada, tako da za sada sve je prohodno. U Novom Sadu je trenutno toplo, očekujemo temperaturu do 32°C, a kad smo već kod saobraćaja, ja bih izdvojila par servisnih informacija. Naime, iz javnog gradskog saobraćajnog preduzeća su najavili da će od sutra biti ukinuto autobusko stajalište kod gradskog groblja na Rumenačkom putu na linijama 41, 42 i 43 zbog, kako su rekli, bezbednosnih razloga. Zbog radova Novosadske toplane biće izmenjen režim saobraćaja do 15. septembra - rekla je i dodala: