Turska je zemlja kontrasta i susreta kultura, gde se orijentalni duh prepliće sa evropskom elegancijom u savršenoj harmoniji. Njene obale krase tirkizno more, drevni gradovi i raskošna priroda, dok mirisi začina, topla gostoljubivost i raznolikost ukusa ostavljaju neizbrisiv trag. Sa spojem bogate istorije i savremenog šarma, Turska je idealna destinacija za one koji traže sunce, more i nezaboravna letnja iskustva.

Usluga u hotelu Hapimag Sea Garden Resort 5* - je Ultra All inclusive u vidu samoposluživanja, odnosno izbor više jela u glavnom restoranu “Lavanta”– doručak, ručak, večera. Gostima su na raspolaganju i à la carte restorani turske i internacionalne kuhinje, kao i gril restoran, a mogu da uživaju i u snack mini buffet konceptu u okviru glavnog restorana. Pored restorana tu su i Sunset bar, Lobby bar koji pruža uslugu 24h, ali alkoholna pića služi do 02:00, Bar 94 i Club Laguna. U koncept usluge su uključeni obroci u glavnom restoranu i užina, domaća alkoholna i bezalkoholna pića. Gostima će biti dat besplatan vaučer za korišćenje jednog à la carte restorana nakon ostvarenih 7 noćenja.

Za najmlađe goste tu su dečiji bazen, Mini Club (za decu od 4 do 7 godina), Maxi Club (od 8 do 11 godina) i Youth Club (od 12 do 16 godina). U okviru hotela organizuje se bogat program aktivnosti koji će mališanima učiniti boravak nezaboravnim – od dana pirata i zabavnih igara, preko potrage za blagom, pa sve do večernjih mini disco žurki i drugih kreativnih sadržaja.