- Ja razumem i to, a ima i ovih mojih bliskih ljudi koji me podržavaju, oduševljavaju se i tako. Prvi put sam se bila uplašila, sećam se prvi put kad sam prišla i uzela četkicu, a prethodno imala sam ja susreta sa pokojnicima jer sam radila praksu po klinikama i nije mi bilo strano. Ja prvi put kad sam uzela četkicu, ruka mi je drhtala i bila sam malo uplašena, ali onda kad sam videla porodicu, kako je reagovala, znala sam da je to to.