- Što se tiče saobraćaja trenutno ovde, u ovom delu Beograda, ka Novom Beogradu, velike su gužve, dok je iz pravca Novog Beograda ka Autokomandi nešto jači intenzitet saobraćaja, ali za sada nema gužbe. Ono što smo uspeli da primetimo dok smo stajali ovde nekoliko minuta, policija često patrolira po gradu, a ono što je takođe privuklo našu pažnju jeste da su autobuske stanice krcate. Ne mogu svi ljudi da stanu unutra. Budući da je saobraćaj bio blokiran, veliki broj građana nije uspeo ni da ode na svoje poslove, niti da stigne od tačke A do tačke B, ali sada polako autobusi počinju da saobraćaju, te zbog toga su i puni zapravo, jer dosta ljudi čeka.

- Trenutno, više blokada nema, MUP je uspeo to da reši, a sinoć je nekoliko osoba uhapšeno, zbog toga što su vređali pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, čak su i jedno policijsko vozilo uništili. Gradski saobraćaj polako počinje da funkcioniše, trenutno jesu gužve u gradu, ali ja se nadam da će to kroz nekoliko sati doći do neke normalizacije, da neće biti toliko gužvi. Izuetno je toplo napolju, ako izlazite u grad, ponesite obavezno sa sobom flašicu vode.