- Upravo se vratih po drugi put iz Grčke ove godine, pa da sumiram utiske... Za oba odlaska. Niko me nije pitao za cigarete na granicama. Niko me nije pitao da li imam PP aparat. Za oba odlaska i gomile pređenih kilometara po Grčkoj video bukvalno jedan radar u Severnoj Makedoniji. U Grčkoj policiju nisam video nigde. Nisu mi bušili gume po tunelima, nisu mi izletale divlje svinje, nisu visili kamenčići sa nadvožnjaka. I tako je uvek od mojih dvadesetak odlazaka u Grčkoj. Nisam izgubio prsten, ni lančić. Nije mi se pokvasio ključ od kola - napisao je Vladimir i dodao:

- I da, suncobran "Maui & sons" ima u skoro svakom Masutisu. A sada, malo o mestima. Nea Kalikratija ozbiljna gužva, cene na plaži kao da si na Maldivima. Asprovalta, simpatičan gradić, bez upotrebljive plaže i mora. Stavros je verovatno najgore mesto u kojem sam ikada bio. Amuljani,simpatično ostrvce, plaže čiste, more još čistije. Dugačak plićak, ko voli. Nemam nameru da se vraćam. Jerisos simpatičan, uređena plaža, lepo more. Svakako moj favorit na Halkidikiju. Toliko od mene. U avgustu ponovo u Grčku. Lefkada, po šesti put. Do novog izveštaja.