To sam Duh Božji krštavaše ove obraćene duše, a sveti Leontije u tom času izgovori riječi: “U ime Presvete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha”. Opaki Adrijan saznavši da su i Ipatije i Teodul postali hrišćani, naredi da ih bez poštede biju, a potom da im glave sjekirom odsijeku. Tako skončaše ova dva duhovna čeda Leontijeva. Tada Adrijan naloži ljuta istjazanja na Leontija, no Leontije osta nepokolebljiv u vjeri svojoj svetoj. Celo mu tijelo ranama pokriše, no on se prilježno Bogu moljaše, da ga ne ostavi.