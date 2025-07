Sajt Grčka info ističe da se cene razlikuju na severu Grčke i na luksuznim ostrvima , te da ukupan porodični budžet varira u zavisnosti od navika i tipa smeštaja. Tako bi, recimo, roditelji s dvoje dece koji na moru uglavnom pazare hranu u marketima i povremeno jedu u restoranu dnevno potrošili od 50 do 70 evra. Ima dosta turista koji u Srbiji nakupuju hrane , gotovih proizvoda, ponesu povrća za kuvanje, pa tako manje troše na letovanju, ali opet i to što su doneli morali su uglavnom već platiti...

Turisti u jeftinijoj varijanti tokom cele sezone mogu da iznajme i prostirke za plažu ukoliko nemaju svoje i za to daju od 4,5 do sedam evra, a suncobrane plaćaju sedam do 12 evra. Mnoge iznenađuje cena iznajmljivanja peškira, koja se kreće od 10 do 15 evra. Onaj ko bi da se baškari i na vodi može pored ostalih rekvizita da iznajmi dušeke na naduvavanje, koji koštaju od 10 do 30 evra.