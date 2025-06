- Mi svake godine imamo kampanje, imamo naše donatore, imamo bilborde kao podsetnik da su životinje svuda oko nas, vlasničke i nevlasničke, tako da pored apela za vodu, mi apelujemo i da kada vozite ljubimce u kolima, da ih po ovim vrućina ne ostavljate same jer to za pet minuta može da bude kobno. Bitno je izabrati i vreme kada se ide u šetnju i da to ne bude najtopliji deo dana.