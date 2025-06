Nemaština, nepravda, gubitak, tragedije ili loše detinjstvo, kažu da su sve ovo sastavni delovi života koji svako od nas oseti do trenutka kada napuni 30 godina.

- Moja najstarija ćerka je imala 7 godina i došla je u zatvor da me poseti. Ja sam tada morao da joj kažem da je tata pogrešio, da su policajci bili u pravu. Ona nije mogla da se izbori sa tim da su policajci neko ko će joj pomoći, od koga da tražui pomoć, jer su joj policajci uhapsili tatu. Kako ona ne bi morala da ide kod psihologa i kako bi mogla da funkcioniše u svetu, morao sam da joj kažem da sam pogrešio.

On kaže da je ovo prvo razočaranje njegove ćerke gde svog oca više ne doživljava kao nepogrešivog heroja, te je on tada shvatio da je promašio sve u životu.

- Na ovaj put odvela me glad, okidač, okolina, stanje i genetska predispozicija. To najčešće vodi čoveka u zatvor.

Andonovski kaže da je bilo godina kada su mnogi bili gladni, pa iako to može da bude jedan od okidača, ipak nisu svi gladni postali kriminalci.

- Kao deca smo krali jabuke, voće, lubenice, prodajemo i kupujemo kilogram kobasica. To je bio praznik. Niko nas nije dirao - kaže Dudić

- Ne bih rekao da se regrutuju samo ljudi iz siromašnijih pozadina, nešto i svojom voljom radi boljeg života, postoje i ljudi iz dobrostojećih porodica koji su odlučili da krenu putem kriminala. U pitanju je samo to što siromašniji ljudi prolaze mnogo duži put do pozicioniranja u kriminalnom miljeu - kaže Radenković.

On dodaje da su oragnizovane grupe upravo i nastale zato što pojedinci imaju socijalni status i regrutuju siromašnije kako bi izvršavali krivična dela.

Atila se onda i sam osvrnuo na svoj moralni kodeks i kako kaže, drugačiju generaciju kriminalaca iz koje on potiče:

- Najveću štetu ovoj planeti nanose političari. Ja sam iz one generacije nekadašnjih kriminalaca koji ustanu ujutru i treba da urade nešto, ako je baka Milka sa druog sprata rekla da joj treba hleb, ja odem i kupim joj hleb. Onda svratim kod Zorice da istresem tepihe, a onda bacim đubre Smilji. Tako su me naučili baba, deda i komšije - kaže Atila.

On kaže da se današnjoj deci previše popušta uz fraze "to je faza", dok su kod njega postojale samo dve faze:

- Otišao sam u kraju kod čoveka kod koga sam znao da mogu da uzmem pištolj. Imao sam 13 i po godina u tom trenutku. Nisam se tresao kada sam držao pištolj, tresao sam se dva i po časa kasnije. Išao sam ka Đermu razmišljajući da li da ukradem hamburger, ili pare za hamburger. Ušao sam u zlataru i tražio od žene lanac. Ona je počela da vadi pare, ostalo zlato, ja sam rekao ne, hoći samo lanac. Stavio sam ga oko vrata i otišao do Slavije. Tamo staje čovek u džipu i kaže "lep ti je lanac". Ja sav važan sa 13 i po godina, a on mi kaže "taj si uzeo iz moje zlatare, eto ti ga na poklon, ali nemoj više da dolaziš kod mene". Tada sam se tresao. Da me tada izlupao ili prijavio, ja bih možda stao - kaže Atila.