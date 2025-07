Vrućine tropske, dugo putovanje do mora, stajanje na granici, upali, ugasi, kreni... Uglavnom ovo bi mogla biti slika koju većina doživi kada krene na godišnji odmor. I nekako je postala nešto što se podrazumeva. A ono što niko ne želi u toj fotki ni da zamisli jeste da mu automobil, recimo, prokuva! Dešava, nije retkost uopšte, a opet pusti čovek sve se nada: "Neće mene to".

Automehaničar Pavle Zogović je govorio za TV Prva šta bi uvek trebalo da imamo u kolima za tako neke situacije. Bez bar jedne flaše destilovane vode ili antifriza nemojte polaziti na put! Desi li se da vozilo prokuva nikako ne pokušavati odmah otčepiti i naliti tečnost, jer možete dobiti užasne opekotine! Potrebno je ugasiti auto, ostaviti da se ohladi i tek posle neki 15 do 20 minuta otvoriti posudu u u nju sipati destilovanu ili antifriz.

To je znak da postoji neki problem zbog koga je došlo do tog pregrevanja i potrebno je čim pre odvesti se do majstora da se treba utvrditi kvar i otkloni, ozrači sistem...