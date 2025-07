- Jul je najtopliji i najvlažniji, sada će biti rekordno topao, videćemo, ali znači ove nedelje ponovo jača afrički anticiklon, toplotna kupola koja je sad trenutno u Španiji, Francuskoj, Engleskoj ide prema istoku. Dakle, ide prema nama, temperature su tamo i do 44, ponegde i do 46 stepeni u srcu Španije, u Engleskoj su temperature oko 33 stepena, tamo su zatvoreni kasni vozovi, oni već na 33 stepena imaju dosta problema. Kod nas će u četvrtak i petak temperature ponovo biti od 35 do 40 stepeni, u petak ponovo ćemo imati u Ćupriji i Leskovcu i preko 40 stepeni maksimalna temperatura, onda u nedelju ponovno isto veoma toplo, dakle temperature od 35 do 40 stepeni - kaže Ristić i dodaje da nas čeka ozbiljno zahlađenje od sledeće nedelje: