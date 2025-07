Poznat inače po svojoj dubokoj religioznosti, kao i filmu "Stradanje Hristovo", Gibson je tokom posete istakao da nigde do sada nije osetio tako snažnu duhovnu povezanost s Bogom kao na Hilandaru. Njegov boravak na Svetoj Gori deo je priprema za snimanje nastavka pomenutog filma, koji će nositi naziv "Vaskrsenje", a čiji početak snimanja je planiran za septembar

- Mel Gibson svaki put kad se odluči na nešto ili uradi nešto to izaziva posebne komentare, i negativne i pozitivne, i poprečna mišljenja. Ono što smo čuli ovde, jeste da je u pitanju privatna poseta i traženje tog nadahnuća i inspiracije za ono što ga očekuje. U velikoj su pripremi za njegov novi film "Vaskrsenje", koje bi se snimalo u Italiji, tačnije Rimu. I snimanje počinje u avgustu mesecu ove godine, dakle, veoma brzo. Dakle, kako ovde mediji kažu, to je bila privatna poseta, ali opet, kada se govori o Mel Gibsonu, opet se polemiše. Ne zaboravite, Mel Gibson je neko ko itekako ovde izaziva poprečne komentare zbog njegovih stavova. On je jedini koji je govorio i direktno ušao u rat sa Hollywoodom, od tada u stvari i prestaje njegov rad i filmska karijera kao glumca, što je bio itekako veliki udarac za njega, između ostalog ovde se zamerio i sa jevrejskom zajednicom, optuživali su ga za antisemitizam - kaže Jelača i dodaje: