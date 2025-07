Nišlija, Milan Đorđević, nestao je pre tačno jednu godinu i 20 dana, kada je u sred radnog vremena, službenim automobilom otišao na oko 20 kilometara od Niša - izletište Bojanine vode, gde mu se izgubio svaki trag. Tog dana, pozvao je suprugu da joj kaže da će se duže zadržati na poslu i da neće stići da pokupi ćerku iz vrtića, ali da stiže da sina vodi na rođendan, ali ipak, kući se nije pojavio. Od tada, brojna pitanja su bez odgovora, a ono što do sada znamo sa sigurnošću jeste da se ne nalazi ni u jednom manastiru.

Pokrenuta je opsežna potraga, ali do danas nije nađen nijedan trag koji bi ukazao kako je Milan nestao.

- Dobila sam potvrdu da nije ni na Hilandaru, ni u jednom srpskom manastiru u zemlji i inostranstvu. To je napismeno, ali svi kažu da je i to pitanje da li je tačno. Jer oni nisu obavezi da vas o tome obaveste - rekla je Marica.

- Kada se nasmeje, ima nabor na desnom obrazu. To je posledica povrede iz detinjstva - rekla je ona.

- Svi kažu živ je, tu je, ne sekiraj se. A gde je? To nije dan, dva, tri nego godinu dana. Samo plačem, nerviram se i gledam slike. Taman posla da gubim nadu, ako izgubim nadu onda mi ostaje samo da se ubijem. Ne gubimo nadu. Nema nikakvih novih informacija iz istrage. Pre dve nedelje sam kontaktirala policiju, kažu mi: „Gospođo Marice, nema ništa novo“. Sve smo na početku. Gore nema ništa. On je gore stavljen u kola i doviđenja. To je jedini način da ode odozgo. Pas tragač je reagovao samo na njegov trag na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispred osmatračnice. Ni na jednoj stazi. Seo je iz kola u kola i – doviđenja - smatra Marica.